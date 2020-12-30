العرب القطرية: الدحيل ينهى اتفاقه لضم فرجاني ساسي 3 سنوات

كشفت تقارير صحفية، عن أخر المستجدات في ملف تعاقد الدحيل القطري مع الدولى التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذكرت صحيفة "العرب"القطرية، إن مسئولي الدحيل توصلوا لإتفاق مع فرجاني ساسى على الإنتقال إلى صفوف الفريق بعقد مدته 3 سنوات.

أشارت الصحيفة، إلى أن نادى الدحيل القطري عقد جلسة مع وكيل أعمال فرجاني ساسى نجم وسط الزمالك، للإتفاق على كافة الأمور الخاصة بالصفقة.

ويكثف الدحيل القطري من مفاوضاته لضم فرجاني ساسي لدعم صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي ستقام فبراير المقبل، آملا فى الوصول إلى إتفاق مع الزمالك لشراء الست أشهر المتبقية فى تعاقده مع النادى الأبيض.