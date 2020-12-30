نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خريجي الأزهر تعقد ندوة بعنوان "دور وسائل الإعلام في التصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محاضرة تثقيفية، ضمن برنامجها التدريبي لأئمة ووعاظ ليبيا، وبحضور كل من: نائبي رئيس مجلس إدارتها أ.د. محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وأسامة ياسين، وأ.د. إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمي للمنظمة، وأ.د. محمود علم الدين، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس شبكة قنوات dmc.

في كلمته الافتتاحية أشار الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، تميز الأزهر الشريف بمنهجه الوسطي والمعتدل وقبول الآخر؛ وتأتي هذه الدورة لأئمة ووعاظ ليبيا والطلاب الوافدين تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر رسالة الوسطية؛ مؤكدًا أن الحروب في هذا العصر هي حروب من الجيل الرابع باستخدام مواقع التدمير الاجتماعي وهذه الورشة تأتي لتوضيح ما تقوم به الجماعات المتطرفة من خلال مواقع التدمير الاجتماعي.

وخلال كلمته التي ألقاها الأستاذ الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أكد أن من 4.5 إلى 6 مليار من سكان العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت جائحة كورونا فأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مصدر المعلومات الأول، وأصبح لدينا وباء آخر غير وباء كورونا وهو باء تدفق المعلومات المغلوطة، وأصبح كل شيء يتم عن بعد من خلال هذه المواقع شديدة الخطورة، والإرهاب بدون إعلام وبدون نشر لا قيمة له؛ مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة من أدوات نشر الجماعات الإرهابية المتطرفة، من خلال المواقع المجهولة، التي يتم توظيف الشباب من خلالها، واستقطابهم، ونشر أفكارها المتطرفة، من تكفير المجتمعات، وإشاعة الفوضى، وشيطنة المؤسسات من خلال نشر الأخبار الكاذبة، والتدريب والتنظيم لأعضائها، ومن خلالها يتم التجهيز لعمليات إرهابية، وأيضا البث المباشر لبعض العمليات الإرهابية، وأكد على ضرورة الرصد والتحليل حتى نعرف كيف يفكر هؤلاء، كما يجب حجب كل محتوى يحض على الكراهية والتطرف، ووضع تشريعات مغلظة لمن يقوم بنشر هذا المحتوى فضلا عن الاهتمام بالتربية الإعلامية؛ لأن كل محتوى له هدف استراتيجي نشر من أجله، وهناك ضوابط للتعامل مع المصدر والتعامل مع المعلومة فلا بد من الدقة والحرص.

وخلال اللقاء أكد الكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس شبكة قنوات dmc، على أهمية التجربة المصرية في التعامل مع الإرهاب، وبعض المواقع التي كانت تنشر الحوادث الإرهابية، فقررت الصحف عدم التعامل معها، موضحًا أن هناك قنوات ولجانًا إلكترونية لترويج الشائعات، تقتضي الرد عليها حتى لا تتراكم عند الجمهور، والجماعات الإرهابية تستخدم هذه القنوات لاستقطاب الجمهور، كما تستخدم أساليبًا منها: المظلومية، واستخدام الدين لدغدغة مشاعر الناس، واستغلال حاجة الناس من خلال الجماعات الأهلية، ومبينًا أن تاريخ الجماعات الإرهابية بدأ من تسعينيات القرن الماضي، من خلال الرسائل البريدية، ثم المدونات ثم المقاطع المرئية والصوتية، التي تعمل على إحباط المجتمع ونشر الفوضى وبث الزعر والرعب.