نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تشكر رئيس "بنك مصر" لدعمه المصريين العالقين في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن شكرها للسيد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة "بنك مصر"، لسرعة استجابته وتكليفه فرع البنك في الإمارات وبدعم من رجال الأعمال لتحمل إقامة وتوفير وجبات يومية لنحو ٣٠٠ مصري من العالقين هناك في طريقهم للكويت، مؤكدة أن المصريين سند لبعض في أي أزمة، وهذا طابع أصيل لنا، سواء في الداخل أو الخارج.

وتؤكد وزيرة الهجرة على دور منظومة غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين، والتي تم تفعيلها فور إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها ونجحت في التواصل مع شكاوى المواطنين بالخارج، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، مطالبة المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والتعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة، مؤكدة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة.

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استقبل اللواءمازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، الدكتور مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، لتنسيق الجهود لحل مشكلات المصريين العالقين، بمخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج، الوارد أسماؤها في شكاوى المواطنين بالخارج، لترتيب تولي تلك الشركات تفويج وتنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت.

من ناحيته، أوضح اللواء مازن فهمي أن هناك نحو ٢٩ شركة خرج المصريون عن طريقها، والتي وردت في شكاوى المصريين بالخارج، حيث بلغت الأعداد 1774 في الإمارات العربية، ونحو 700 في دول أخرى، ممن تقدموا بالشكوى لوزارة الهجرة، لحل مشكلاتهم، مؤكدا أن المواطن المصري على رأس اولويات الدولة المصرية، وأن بلده تسانده وتقف إلى جانبه.

فيما أكد د. مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، تواصله مع الشركات السياحية لمعرفة أعداد المسافرين وموقفهم في الوقت الحالي، حتى عودة حركة الطيران مجددا، مؤكدا تخصيص وزارة السياحة لخط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، عبر الخط الساخن رقم "19654".

وفي سياق متصل، طالب اللواء مازن فهمي المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتعاون لعبور هذه الأزمة الطارئة، واحترام القوانين والقواعد المطبقة في الدول المضيفة، حتى فتح الأجواء مجددا.

