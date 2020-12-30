انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار جديد من النائب العام بشأن قضية جوليو ريجيني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتابع العديد من المصريين خلال الفترة الماضية قضية جوليو ريجيني، حيث أمر منذ قليل النائب العام المصري المستشار “حمادة الصاوي” بألا وجه لإقامة دعوى جنائية في واقعة قتل الطالب الإيطالي ” ريجيني” وتعذيبه بدنياً مؤقتاً وذلك لعدم معرفة الجاني، وتكليف جهات البحث المعنية بمولاة التحري من أجل تحديده، واستبعاد ما تم نسبه إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني المصري في تلك الواقعة من الأوراق.

قضية جوليو ريجيني

كما أصدر سيادته أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الواقعة بشأن سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه، والتي تركت آثار جروح بسبب انقضائها بوفاة المتهمين، وذلك بعدما بدأت تحقيقات النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة بمقتل جوليو ريجيني والتي بدأت منذ عام 2016.

النيابة العامة وقضية ريجيني

وكان عدد من المارة قد اكتشفوا وجود جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، واستمرت التحقيقات ما يقرب من خمس سنوات متصلة دون توقف، حاولت فيها جهات التحقيق كشف جميع الملابسات التي حدثت في تلك الواقعة، وتقصت عن حياة المجني عليه منذ وصوله للقاهرة، وعدد مرات سفرة.

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وتحاول النيابة العامة المصرية جاهدة خلال هذه الفترة كشف العديد من القضايا وملابستها، وذلك لمنع وقوع الجريمة في مصر والضرب بيد من حديد على جميع الخالفين للقانون المصري خلال هذه الفترة.