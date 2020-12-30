وظائف مصلحة الضرائب المصرية والتقديم الإلكتروني الإعلان رقم 2 لعام 2020

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محمد سياف - ابو ظبي - كافة التفاصيل عن الإعلان رقم 2 لعام 2020 لـوظائف مصلحة الضرائب المصرية، فتعلن مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (300) مأمور ضرائب حصر و فحص الكتروني (فئة أ) – (فئة ب)، وذلك بعد إعلانها عن حاجتها إلى 1700 مأمور ضرائب الشهر الماضي، وأكدت المصلحة أنه يجب قراءة الملاحظات الأتية بعناية قبل البدء فى عملية التسجيل.

وظائف مصلحة الضرائب المصرية

شروط التقديم:-

1 -أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

3- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل اقامة له ببطاقة الرقم القومى في تاريخ هذا الاعلان.

4- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها.

5- بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل. مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنه على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الالكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP). بالنسبة للفئة (ب) بكالوريوس في علوم الحاسب الالي او تكنولوجيا المعلومات او الإحصاء وعلوم الحاسب او نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

6- أن لا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

ويرجي الانتباه انه لن يتم النظر الى اي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

المستندات المطلوبة لوظائف مصلحة الضرائب

1 – صورة من المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

2-صورة من شهادة ميلاد مميكنة.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية في تاريخ الاعلان.

4- صورة من شهادة اداء/الاعفاء من الخدمة العسكرية او العامة للمتقدم من الذكور

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على الموقع، على أن تكون صادرة بحد أقصى شهر واحد فقط سابق للإعلان باسم وزارة المالية

6- صورة شخصية.

7- صورة من شهادة الخبرة/ التدريب للمتقدمين للفئة أ فقط

وأكدت وزارة المالية أنه برجاء عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، وألا تستغرق عملية التسجيل و تحميل الملفات أكثر من 10 دقائق، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية [email protected]

ملاحظات هامة