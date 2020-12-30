تفاصيل جديدة في قضية مقتل "فتاة المعادي"

أعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس في يوم 25 نوفمبر المنصرم، إحالة أوراق المتهمين الأول والثاني في قضية "فتاة المعادي" للمفتي، واستمرار حبس المتهم الثالث، وتحديد جلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم النهائي.

ضحية المعادي



وجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها "مريم" عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، وحينما اقترب منها انتزع الآخر حقيبتها من على ظهرها، حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا مبلغًا نقديًا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين "نارى وأبيض"، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

بينما اتهمت "النيابة العامة" المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناءًا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التي أقامتها "النيابة العامة" على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه "النيابة العامة" أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها، فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير "مصلحة الطب الشرعي" نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه.

قرارت المحكمة اليوم بشأن المتهمين الثالثة



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بحكمها في قضية مقتل الفتاة مريم محمد، 24 سنة، بحي المعادي بالقاهرة، براءة المتهم الثالث في القضية.



براءة المتهم الثالث



كما عاقبت المحكمة متهمين أثنين بالإعدام شنقًا عما أسند اليهم وبراءة المتهم ثالث.

اقوال محامي المتهم الثالث



دفع محامي المتهم الثالث محمد عبد العزيز، أن موكله لا يعلم أي شيء عن الحادث وأنه لم يشترك في القضية لا من قريب ولا بعيد، مستطردًا حديثه قائلًا: "ميعرفش حاجة عن المتهم ده الوحيد اللى ياخد براءة ملوش علاقة بالقضية ولا يعرف المتهمين".

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وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد .