مي عمر ترد على إهانة نرمين الفقي بهذه الطريقة

دافعت الفنانة مي عمر عن النجمة نرمين الفقي التي تشاركها بطولة مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، بعد تعليق ساخر من إحدى متابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث كتبت إحدى متابعيها تعقيبًا على المسلسل قائلة: "المسلسل بجد تحفه الديكور والملابس والتصوير والممثلين والكاست..بس بصراحة نرمين الفقي بان عليها الكبر وعجزت وبلدى آوى بصراحة مش مقتنعه بيها فى دور نجمة مهمة ليه وقع الاختيار عليها مع إن كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا اشيك بكتير ومتواجدة وعندها حضور مش راحت عليها زي نرمين الفقي".

ردت مي عمر، مؤكدة أنها تحترم كل زملائها بالعمل ولا تسمح بالتعدي على أحد منهما، قائلة: "شكرا على رأيك في المسلسل بس عايزة اقولك على حاجه كل كاست العمل نجوم كبار ومهمين وأضافوا للمسلسل وميصحش ابدًا تدخلي على صفحتي الشخصية وتغلطي في زمايلي ونرمين الفقي ممثله مهمه اتشرفت انها شاركت في مسلسل "لؤلؤ" وحقيقى كلنا فالمسلسل اخوات وأصحاب وحبايب ومش هاسمح لحد يغلط في زمايلى اللي بحبهم وبحترمهم كلهم ".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في نطاق 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كلًا من أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران وأحلام الجريتلي، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

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يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات "تويتر"، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التي تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.