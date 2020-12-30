انتهت اللجنة المشكلة من اطباء اضاء مجلس النواب اجتماعها اليوم لمناقشة النظام العلاجي الافضل لاعضاء مجلس الشيوخ وناقشت اللجنة المقترح المقدم من النائب هاني حنه رئيس اللجنة من النظام العلاجي لاعضاء مجلس الشيوخ . وناقشت اللجنة اولي المقترحات وهو نظام علاجي لاعضاء مجلس الشيوخ بناء علي اللائحة الداخلية لمللمجلس وهو النظام العلاجي الداخلي المتبع لاعضاء مجلس النواب مع تحسينه وتوسيعه لتغطية كافة المستشفيات بجانب مستفشيات القوات المسحلة المتعاقد معها البرلمان ومعامل التحاليل بحد اقصي 75 % يتحملها المجلس او صندوق الاعضاء ويتحمل العضو 25% بحد اقصي 100 الف جنيه لمده 5 سنوات ويشمل الاعضاء والعاملين بالمجلس والبالغ عددهم 520 موظف .

ويشمل المقترح المنظومه العلاجية للاعضاء ( زوج وزوجه فقط ) وليس باقى الاسرة من الابناء وكذلك توسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات ومراكز التحاليل فى كل المحافظات مع اصدار كارنيهات علاج طبي من مجلس الشيوخ وفى حالات الطواريء يتم ابلاغ المكتب الطبي للمجلس لتسهيل الاجراءات كما شمل النظام على تحديد مبلغ 10 الاف جنيه قيمة الادوية . فيما تم مناقشة المقترح الاخر من قبل اللجة وهو التعاقد مع شكرات تأمين ليكون نظام صحي شامل لكل عضو بتحديد نسبة على حسب الفئة العمرية لاعضاء مجلس الشيوخ والتكلفة من صندوق الاعضاء ولا يجوز دعمه من الدولة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الشيوخ يفاضل بين النظام العلاجي الداخلي والتأمين الصحي الشامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.