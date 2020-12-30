اللجنة الطبية بالشيوخ تناقش عروض 11 شركة تأمين للنظام الصحي

تعقد اللجنة الطبية من اعضاء مجلس الشيوخ الاطباء اجتماعا يوم الثلاثاء القادم بحضور 31 نائب عبر تقنية الفيديو كونفراس لمنافشة النظام العلاجي الافضل لاعضاء مجلس الشيوخ ومناقشة المقترحات المقدمه من الاعضاء حول اختيار النظام العلاجي على مدار 5 سنوات.

وعلم دوت الخليج أن اللجنة سوف تناقش عروض 11 شركة تامين قد تقدمت بعروضها لمجلس الشيوخ الثلاثء القادم منها شركات عالمية واخري محلية.

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وكانت قد نتهت اللجنة المشكلة من اطباء اضاء مجلس النواب اجتماعها اليوم لمناقشة النظام العلاجي الافضل لاعضاء مجلس الشيوخ وناقشت اللجنة المقترح المقدم من النائب هاني حنه رئيس اللجنة من النظام العلاجي لاعضاء مجلس الشيوخ .

وناقشت اللجنة اولي المقترحات وهو نظام علاجي لاعضاء مجلس الشيوخ بناء علي اللائحة الداخلية لمللمجلس وهو النظام العلاجي الداخلي المتبع لاعضاء مجلس النواب مع تحسينه وتوسيعه لتغطية كافة المستشفيات بجانب مستفشيات القوات المسحلة المتعاقد معها البرلمان ومعامل التحاليل بحد اقصي 75 % يتحملها المجلس او صندوق الاعضاء ويتحمل العضو 25% بحد اقصي 100 الف جنيه لمده 5 سنوات ويشمل الاعضاء والعاملين بالمجلس والبالغ عددهم 520 موظف.

ويشمل المقترح المنظومه العلاجية للاعضاء ( زوج وزوجه فقط ) وليس باقى الاسرة من الابناء وكذلك توسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات ومراكز التحاليل فى كل المحافظات مع اصدار كارنيهات علاج طبي من مجلس الشيوخ وفى حالات الطواريء يتم ابلاغ المكتب الطبي للمجلس لتسهيل الاجراءات كما شمل النظام على تحديد مبلغ 10 الاف جنيه قيمة الادوية .

فيما تم مناقشة المقترح الاخر من قبل اللجة وهو التعاقد مع شكرات تأمين ليكون نظام صحي شامل لكل عضو بتحديد نسبة على حسب الفئة العمرية لاعضاء مجلس الشيوخ والتكلفة من صندوق الاعضاء ولا يجوز دعمه من الدولة .