بعد أزمة يسرا اللوزي..أمير طعيمة يطالب بفضح المتنمرين

أعرب الشاعر أمير طعيمة، عن استيائه الشديد من التعليقات المسيئة لنجوم الوسط الفني، التي ظهرت بقوة على مدار الفترة القليلة الماضية.

نشر أمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لتعليقات مسيئة للفنانتين يسرا اللوزي وسوسن بدر، معقبًا عليها قائلًا: "المفروض حد شاطر في السوشيال ميديا يجيب صور العيال دي واسمائهم الحقيقة وكل شوية تتعمل قائمة بالاشكال دي عشان المجتمع يبقي عارفهم".

واستطرد حديثه قائلًا: "وعشان يدفعوا تمن قلة أدبهم ويبقوا منبوذين في كل مكان يروحوه..من آمن العقاب أساء الأدب".

وكانت قد تعرضت يسرا اللوزي إلى حالة من التنمر القاسية من قبل أحد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث لقبها المتابع بـ "أم الطرشة" لترد عليها الفنانةن يسرا اللوزي وتعطي درسًا هامًا لكلًا من تسول له نفسه التنمر على الصم.

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الجدير بالذكر، أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها فعادة ما يظهر على الوسط العديد من حالات التنمر القاسية على الفنانين، حيث نال مؤخرًا أبناء الفنانين من تلك السلسلة السخبفة.