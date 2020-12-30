آخر تطورات حالة حسام عاشور "صور"

غادر نجم الاتحاد السكندري والأهلي السابق حسام عاشور المركز الطبي بعد إجراء جراحة في الوجه و20 خياطة تجميلية في الوجه حيث أصيب أثناء مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي والتي انتهت باكتساح المارد الأحمر برباعية مقابل لاشئ في بطولة الدوري المصري . ونشر حسام عاشور عبر حسابة الشخصي "انستجرام" صوره له بعد اجراء له الجراحة داخل السيارة بعد مغادرة المستشفى، وإزالة رباط الرأس، فيما ظهر وضع الأدوات الطبية فوق الجزء الذى تم من خلاله الجراحة، ولم يعلق عاشور بأى شيء على الصورة حيث زار كل من نجم الأهلى السابق وليد صلاح الدين والحاوى وليد سليمان، حرصا على زيارة حسام عاشور لاعب القلعة الحمراء السابق والاتحاد السكندرى الحالى، فى المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية فى الوجه.

ونشر وليد صلاح الدين، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع وليد سليمان مع عاشور داخل المستشفى، أتبعها بتعليق: "ألف سلامة عليك يا عاشور"، فيما رد عاشور، قائلا: "الله يسلمك يا كينج"، مقدما الشكر لكل من اطمأن عليه، قائلا: "شكرا لكل واحد اتصل أو بعتلى يطمن عليا.. الحمد لله أنا كويس". الجدير بالذكر أن نادي الأتحاد السكندري يحتل المركز ال15 في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 4 نقاط فقط. حسام عاشور ينزف الدماء دخل حسام عاشور كبديل في الشوط الثاني من المباراة ، وبعد دقائق من نزول عاشور، اصطدم في كرة خطيرة مع زميله محمد عطوة، لينزف الثنائي الدماء بشكل مرعب من رأسيهما، وبالرغم من التوجه بمحمد عطوة إلى المستشفى على الفور، إلا أن حسام عاشور أصر على استكمال المباراة، بعدما تم ربط رأسه ووقف النزيف. إصابة طاهر محمد طاهر خرج طاهر محمد طاهر مصابا في بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، وتوجه طاهر محمد طاهر إلى إحدى المستشفيات مباشرةً بعد خروجه من المباراة، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي. وأعلن النادي الأهلي أن طاهر قد أصيب بكدمة في الضلوع، ولا يوجد أي كسر أو شرخ، وسيغيب عن التدريبات بالنادي الأهلي لمدة 5 أيام، حتى يتعافى ويعود للمشاركة مجددا.

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