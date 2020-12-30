روجينا وأشرف زكي حديث الساعة.. قصة حب ورحلة نجاح توجها الثنائي

روجينا وأشرف زكي تصدرا محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد احتفال الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، فضلًا عن رسائل الغزل والحب التي رفقتها روجينا بمجموعه من الصور لها مع زوجها.

كتبت روجينا على الصور قائلة: "كل سنة وإنت بصحة وسعادة يا عمررررررري، كل سنة وإنت حبيب العمر.. رفيق الرحلة.. السند الأمان.. كبير العائلة أبو البنات، كل سنة وإنت حبيبي.. كل سنة وإنت دايمًا في قلبي". ، ومن خلال ذلك اصبحت تريند السوشيال ميديا ، حيث انتشار فيديو نادر من حفل خطوبتهما بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم احمد راتب ، محمد هنيدى، سمير غانم،محمد منير،طلعت زكريا ، محمد رياض، وغيرهم من النجوم.

وقالت الفنانة روجينا في لقاء سابق ببرنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس: "بعد الخطوبة اتخانقنا جامد أنا وأشرف بسبب اني رقصت كتير..حدف ليا الدبلة وفسخنا، بس تانى يوم اتصالحنا علطول ولا كأن فى حاجة حصلت".

والتقط طرف الحديث أشرف زكي، قائلًا: "وقت الخطوبة جه أشرف عبد الباقى قالي عندي مسرحية وهبعتلك فقرة للخطوبة، جه مطرب شعبي بعته أشرف اترسم عليا أوي، ولما شاف فرقة حسن الأسمر وفرقة مدحت صالح داخلين قال هفضل قاعد، والحمد الله كل اللى عزمناهم جم".

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وفي وقت سابق، أكد أشرف زكى من خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، أن زوجته روجينا رفيقة الكفاح وحب عمره ودائما تسانده، حيث قال: "روجينا رفيقة الكفاح في كل حاجة، قعدت نقيب 5 سنين روجينا قعدت في البيت 4 سنين عندها محطة مهمة في حياتها هى مسلسل مع سبق الإصرار والفضل يعود لمحمد سامى والكاتب أيمن سلامة".