مصر تدين استهداف مطار عدن بالجمهورية اليمنية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، استهداف مطار عدن بالجمهورية اليمنية الشقيقة أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.

وأكدت مصر، مجددًا على موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه، وتُشدد على أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها.

وأعربت مصر، عن تضامنها مع اليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، في هذا المُصاب الأليم، وتتقدّم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت وسائل إعلام يمنية وغربية، أن الانفجارا الذى جاء بالتزامن مع وصول الطائرة، قد نجم عنه، سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الانفجار، بينما انتقل الوزراء في الحكومة الجديد إلى قصر المعاشيق في عدن.

وكانت الرئاسة اليمنية المعترف بها دوليا، قد أعلنت تشكيل حكومة جديدة، تضم ععدًا من الشخصيات فى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، تحت إطار اتفاق لإنهاء نزاع بين الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وقوات تابعة لـ"المجلس الانتقالي".

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وأشارت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في المطار عدن، بعد قليل من وصول الحكومة إليه.

