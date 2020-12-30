9 يناير.. بدء امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه سيجري اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وأضاف قنصوه، أن الجامعة وضعت كافة إمكاناتها المادية والبشرية وتوفير جميع الاحتياجات الإضافية، لتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية حتى تتم الامتحانات فى جو صحى وآمن.
وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيتم إصدار دليلاً للتعامل مع فيروس كورونا، يتضمن كل المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية مواجهة أعراضه حال الإصابة بها.
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