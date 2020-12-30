عضو بالشيوخ: إطلاق الرئيس المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة إنجاز عظيم

جدة - نرمين السيد - قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، لتستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بعدد 1.381 قرية، بمثابة إنجاز عظيم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد ويعكس مفهوم التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، مضيفا أن الرئيس حريص على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا واحتياجا.





وأكد فهمى، فى بيان له اليوم، أن مبادرة "حياة كريمة"، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية اجتماعيًا للقرى والمراكز المستهدفة، وذلك بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها تحقيق حياة أفضل لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم، بجانب تطوير البنية التحتية بدخول الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتحسين شبكة مياه الشرب، وعمل مشروعات خدمية توفر فرص عمل بتلك القرى وبناء منشآت تعليمية وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية الموجودة بها. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق خلال السنوات الماضية عدة مبادرات ساهمت فى تحسين معيشة محدودى الدخل والأسر الفقيرة، وليس فقط مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أنها ستكون بشرة خير وأمل مع بداية السنة الجديدة وستكون خريطة طريق لمزيد من التنمية وتحسين أوضاع المصريين جميعًا. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة حياة كريمة.

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