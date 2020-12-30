الأرصاد: سقوط أمطار وضباب وشبورة مائية خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، ولمدة 6 أيام من العام الجديد 2021، يبدأ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وشبورة مائية كثيفة، تصل لحد الضباب أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وفيما يلى أهم توقعات الأرصاد خلال الأيام المقبلة: الخميس 31 ديسمبر: تظهر شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الجمعة 1 يناير 2021: شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. السبت 2 يناير: شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الأحد 3 يناير: تظهر شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الإثنين 4 يناير: شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما طالبت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مؤكدة تحديث التنبؤات يوميًا.

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