مهنئا الرئيس.. عبد الهادى القصبى: ندعو الله أن يكون 2021 عام الخير والبركة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ولجموع الشعب المصرى بكل أطيافه وفئاته بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد، داعيا المولى عز وجل للرئيس بموفور الصحة والعافية فى ظل حجم الإنجازات التى شهدتها مصر الأعوام الماضية وفى ظل عودة مصر الجديدة إلى الساحة العالمية بقوة.





كما دعا القصبى فى بيان، اليوم الأربعاء، أن يكون عام 2021 عام خير وبركة على مصر والمصريين. ووجه التهنئة إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلى جميع الأخوه المسيحيين والمصريين بالعام الميلادى الجديد. ودعا عبد الهادى القصبى المصريين إلى التكاتف والوحدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول بمصر إلى بر السلامة، ومن أجل إعلاء مصلحتها العليا، مؤكدا أن الترابط والسمو بالأخلاق من أهم مقومات الدولة القوية.

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