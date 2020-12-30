رئيس هيئة السكة الحديد يستقبل سفير دولة إيطاليا بالقاهرة

استقبل اليوم مهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، السيد جامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، والسادة مسئولي شركتي SACE و SAIPEMS

واستهل رئيس الهيئة لقائه بالترحيب بالسيد السفير، والسادة الحضور، مُعربًا للجميع عن كامل تقديره للزيارة الكريمة لهيئة سكك حديد مصر.

وتناول رئيس الهيئة في بداية اللقاء أوجه التعاون السابقة مع الجانب الإيطالي سواءً على الجانب التنفيذي من خلال تجديد ٣٠٠ كيلو متر سكة حديد بمعرفة شركة سالشيف علي خط القاهرة / أسوان، أو على الجانب الاستشاري من خلال إعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لتطوير نظم الإشارات والإتصالات لخط بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد بمعرفة شركة إيتالفير.

كذا تنفيذ مشروع تطوير كهربة اشارات خط بني سويف / أسيوط بمعرفة شركة الستوم الايطالية، وتقديم الدراسات الاستشارية للانتقال لنظام التحكم الآلي الحديث ETCS-L1 بدلا من النظام الحالي ZUB System بمعرفة شركة إيتالفير.

وعرض المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة قائمة بمشروعات الهيئة التي يمكن للشركات الايطالية المشاركة فيها كازدواج خطوط (قليوب منوف طنطا، طنطا زفتي الزقازيق، المنصورة دمياط) وتطوير نظم الاشارات علي خط طنطا المنصورة دمياط والقاهرة الجيزة.

وأبدي السفير الايطالي عن استعداد الشركات الايطالية المتخصصة في المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات عند طرحها بمعرفة السكة الحديد.

ومن ثمَّ تطرق السفير الايطالي للحديث عن اهتمام الجانب الايطالي باعمال اعادة تاهيل خط ابو طرطور قنا سفاجا الغردقة وآخر موقف بالنسبة لهذا المشروع من اضافة وصلة الغردقة / سفاجا بهذا الخط .

واستكمل الطرفان حديثهما بالتطرق لأوجه التعاون المستقبلي والدور الذي يمكن من خلاله أن تشارك الشركات الإيطالية بخبراتها الطويلة في رحلة التطوير الشاملة التي بدأتها هيئة السكة الحديد وتواصل العمل عليها تحت رعاية القيادة السياسية للدولة المصرية.

ومن جانبه، أعرب السيد السفير عن خالص شكره لحفاوة الترحيب ودفء الاستقبال، مبديًا سعادته بزيارة واحدة من أعرق مؤسسات النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس الهيئة تهانيه القلبية للسيد السفير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة الميلادية، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق في عمله، مُهديًا سيادته درع السكة الحديد.