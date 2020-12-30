التعليم العالي تعلن عن فتح باب التقدم لمنصب رئيس أكاديمية السادات للعلوم...

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية اعتبارا من 3/1/2021 حتى 14/1/2021، على أن يشترط في المتقدم لشغل هذه الوظيفة أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بالإضافة للشروط العامة لتولي الوظائف العامة والتي من بينها حسن السمعة.

وتقدم طلبات شغل الوظيفة إلى الأستاذ/ باهر بدر- بمكتب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات خلال الفترة من 3/1/2021 حتى 14/1/2021 (طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 9ص حتى الـ2 ظهراً عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية بمقر الوزارة بشارع 101 قصر العيني – القاهرة الدور الثاني)، مرفق بها السيرة الذاتية للمتقدم بالمستندات، وكذا خطة مستقبلية مقترحة لتطوير الأكاديمية. (كما مبين بالمرفق).

الجدول الزمني لاختيار رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

• جميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العملي (101 شارع القصر العيني –القاهرة).

الأوراق المطلوبة:

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث – المهارات العلمية – الإشراف على الرسائل العلمية – المشروعات البحثية المشارك فيها – التعاون الخارجي – بناء الشراكات – المشاركة في مشروعات تطوير المؤسسة التعليمية).

2- بيان حالة يشتمل على (الإعارات - الإجازات – المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من جهة العمل.

3- خطة لتطوير أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

4- صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي و عدد 4 صورة شخصية بخلفية بيضاء 4×6.

5- أسطوانة بها نسخة إلكترونية بجميع الأوراق بصيغة pdf.

- ملحوظة: يتم تقديم عدد (8) نسخ من الأوراق (نسخة أصل بالإضافة إلى 7 نسخ مصورة)