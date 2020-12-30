وكيل كلية التربية جامعة طنطا: يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التدريس لمرحلة الدراسات العليا

قال الدكتور أحمد الحسيني هلال وكيل كلية التربية جامعة طنطا بانة يتم الالتزام بالاجراءات الاحترازية في التدريس لمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية جامعة طنطا في ظل تفشي فيروس كورونا.

أضاف الدكتور أحمد الحسينى أن ذلك يأتى تحت إشراف السيد الاستاذ الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ورئيس اللجنة الاحترازية لمكافحة كورونا بالجامعة.

فى سياق آخر كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن وضعها اللمسات الأخيرة لتشغيل موقع حجز لقاح كورونا للفئات الأكثر أولوية بالتطعيم على أن ينطلق الموقع خلال أيام.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم حاليا الانتهاء من تحليل العينات الخاصة بلقاح كورونا في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية على أن يتم توفيره للفئات الأولي بالتطعيم مشيرة إلى أن لقاح كورونا الصيني آمن للغاية وفعال.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عمليات صرف اللقاح للفئات الأولي بالتطعيم، حيث يقوم المواطن أو المسئول عن التسجيل في الحصول على اللقاح بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني أو الحضور لموقع التطعيمات ويتوفر التطعيم بشكل اختيارى ومجانى للفئات المستحقة.

والخطوة الثانية يتوجة المواطن للتطعيم وتلقي جرعات اللقاح في الموعد المحدد بعدها يتم مناظرة المواطن وقياس درجة الحرارة عند مدخل المنشأة ثم التوجة إلى مكتب التسجيل الإلكتروني لمراجعة البيانات والتحقق من المستندات المطلوبة بعد استلام الموافقات المستنيرة، حيث تتضمن الأوراق بطاقة الرقم القومي والتقارير الطبية المتعلقة بالحالة إذا كانت تعاني من أمراض مزمنة لغير العاملين بالقطاع الصحي كما سيتم شرح الموافقة المستنيرة واستكمال البيانات الأساسية بالكارت وبعدها يتوجه للحصول علي الجرعة الأولي وبعد 21 يوم يحصل علي الجرعة الثانية من نفس مكان الجرعة الأولي .

وقالت وزارة الصحة سيتم تخصيص عيادة ما بعد التطعيم للمتابعة داخل المركز الطبي كما يجب توفير الرقم القومي وأصل الكارت أثناء الجرعة الثانية ويتم ختم الكارت بعد الانتهاء من التطعيم وتقوم ممرضة بتسجيل تاريخ الجرعة بالكارت والإمضاء وتحديد مواعيد الجرعة الثانية وتسجيلها على الكارت.

وفي حالة ظهور أي أعراض بسيطة أو متوسطة تحتاج إلى استشارة طبية يتم الذهاب للعيادات المخصص لها المتابعة معها.