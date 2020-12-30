حسما للجدل.. حديقة الحيوان: الزرافة سونسن مش هتتجوز

كشف الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان ، عن حقيقة الأخبار المتداولة عن تأهيل الزرافة "سونسون" للتزاوج من الذكر القادم من جنوب أفريقيا .

وأكد رجائي قائلًا: الزرافة "سونسون" لم يتم زواجها إلا مرة واحدة ، وحاليا لا يمكن زواجها ، كما أن الزرافات الجدد صغار جدا".

ونفى" رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان" صحة الأخبار الواردة بشأن زواج "سونسون"؛ نظرا لاختلاف الأحجام والأوزان بالنسبة للزرافات القادمة، ومن المستحيل تواجدهم في مبيت واحد.

وناشد الجميع بضرورة احترام الأماكن الأثرية فى الحديقة ، ولا نتهاون فى هذا الموضوع حيث يتم تحرير محضر لكل من يشوه الآثر ، حيث توجد نقطة شرطة بالحديقة ، كما ناشد بضرورة الحفاظ على نظافة المكان والأماكن التى نجلس عليها .

وشدد على ضرورة عدم إلقاء الحيوانات بالأشياء ، معلقا :"وبلاش آذى للحيوان ، عشان لما بنجيب حيوان برى بيكون غالى جدا وبيحتاج إجراءات كثيرة ".