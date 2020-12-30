تقاوى بطاطس مخالفة.. الحجر الزراعى: رفض دخول 400 طن وفحص 55 ألفا بالموانئ

كشف الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استقبال مصر شحنات تقاوي بطاطس بإجمالي بلغ 71 ألف طن من دول الاتحاد الأوربي؛ ضمن إجراءات الاستعداد للعروة النيلي.
وقال العطار، إن إجمالي ما تم فحصه بلغ 55 ألف طن، مشيرًا إلى أنه تم رفض 400 طن مخالفين للشروط الحجرية.
وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن الكمية المخالفة تعود على نفس المركب القادمة بها أو يتم إعدامها بشكل فوري، مضيفًا أن مهندسي الحجر الزراعي يقومون بأخذ عينات وفحصها بمعامل مشروع العفن البني للتابع للوزارة.
وأشار العطار إلى أن تلك الشحنات للإنتاج المحلي أو معدة للتصدير، مؤكدًا أن مصر صدرت هذا العام من محصول البطاطس ما يقرب من 700 ألف طن، والتي تأتي في المركز الثاني من حيث الكمية المصدرة للخارج.
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