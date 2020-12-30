جددت سلطة الطيران المدنى المصرى، الاعتماد الدولي لمطار القاهرة، بمنحه ترخيصاً للعمل كمطار دولى لمدة 3 أعوام جديدة، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الدولية لهذا الاعتماد في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع الطيران، بسبب جائحة فيروس كورونا.
قالت مصادر بمطار القاهرة إن موافقة سلطة الطيران المدنى على تجديد الاعتماد لمطار القاهرة جاءت فى إطار التطوير والتحديث الذى شهده مطار القاهرة الدولى طوال السنوات الماضية، ما يجعله دائما فى مصاف المطارات الدولية فى العالم.
وأوضح ان حصول المطار على شهادة الترخيص الدولية كمطار دولى لمدة 3 أعوام جديدة، جاء وفقا للمتطلبات والشروط الدولية التى تعتمدها سلطة الطيران المدنى، للموافقة على منح المطارات المصرية، للعمل كمطارات دولية.
يذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزام المطارات بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية، والتى تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية للطيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطة الطيران تمنح مطار القاهرة شهادة تجديد الترخيص الدولى لمدة ثلاث سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.