وزير الطيران يوجه برفع سقف التدابير الاحترازية بالمطارات لمواجهة كورونا

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى تكليفًا الى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برفع سقف التدابير الاحترازية وتكثيف عمليات التعقيم و التطهير داخل صالات السفر و الوصول و المرافق العامة بالمطارات المصرية، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة الحكومة المصرية للوقاية من خطر فيروس " كورونا " المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة المواطنين.

ووجه وزير الطيران، بتوفير جميع المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة داخل كافة المطارات، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي المطارات المصرية ، مع توفير فرق ميدانية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم على مدار24 ساعة بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.

وتشمل عمليات التعقيم جميع البوابات والحواجز والحوائط وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكبارى التحميل وكراسى الانتظار اضافة إلى كاونترات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة ودورات المياه .

وشدد وزير الطيران على الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير مطهرات الأيدي والسوائل المعقمة في نقاط ثابته مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز داخل الصالات .

كما صرح وزير الطيران ان جميع المطارات المصرية تلتزم بتطبيق كافة المعايير العالمية الصادرة عن منظمه الطيران المدني الدولي ( ايكاو ) فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا مؤكدًا على دعم الدولة المصرية الدائم لقطاع الطيران لمواجهة آثار الفيروس وتداعياته على هذا القطاع الحيوى الذى يعد أحد القطاعات الهامة المساهمة في النمو الاقتصادي المصرى .