إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي

اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي المصري، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، انه تم البدء في اول مرحله من تكويد المزارع الكترونيا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، كافة الشركات والجهات المعنية بتصدير واستيراد الحاصلات الزراعية، بالاسراع في التسجيل وتفعيل حساباتهم على موقع الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصري، عبر الرابط:

www.capq.gov.eg.

واوضح العطار، ان تلك المنظومة تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلا عن زيادة القدرة على النفاذ على الاسواق الخارجية وفتح اسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة في الحاصلات الزراعية المصرية، إضافة الى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري.

واشار الى ان هذا النظام سيساهم في تطوير المزارع، حيث سيكون لكل مزارع برنامج خاص لإدارة مزرعته يتم من خلاله اتاحة الارشادات الزراعية حول المعاملات والممارسات الجديدة للمحصول في مواعيدها، إضافة الى تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات، وتقليل استخدام المبيدات، كذلك ضمان جودة الحاصلات الزراعية، فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الاستشارات الفنية.