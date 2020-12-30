محافظ الجيزة: غلق وتشميع 15 سنترًا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز

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أحمد جودة - القاهرة - قامت محافظة الجيزة، بغلق وتشميع 15 سنتر للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهه مراكز الدروس الخصوصية .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعجوزة وجنوب الجيزة ومراكز أوسيم و الحوامدية وأبو النمرس وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن المراكز التي تم غلقها شملت 4 سناتر بمنطقة بشتيل بمركز ومدينة أوسيم و3 مراكز للدروس الخصوصية بحي بولاق الدكرور وهم سنتر vib واكسفورد و سيتي ستار وعدد 3 مراكز للدروس الخصوصية بقرية منيل شيحه بمركز ومدينة أبو النمرس و2 سنتر بحي الهرم وهم سنتر بشارع عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة وسنتر ماستر بمنطقه المريوطية وسنتر بشارع اشرف السباعي بأرض اللواء بنطاق حي العجوزة وسنتر نوبل بشارع عباس العقاد بحي جنوب و سنتر النجاح بشارع سعد زغلول بالحوامدية .

وناشد راشد الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.



