انت الان تتابع تفاصيل خبر شيخ الأزهر يوجه رسالة لجميع الأطباء.. صور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وجه شيخ الأزهر الشريف الإمام الكبير الدكتور “أحمد الطيب” رسالة هامة إلى الطواقم الطبية في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال تدوينه له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي العالمي “فيس بوك” وتويتر ، وحرص فضيلته على تقديمها باللغتين العربية والإنجليزي.

رسالة من شيخ الأزهر للأطباء

وكتب الإمام الأكبر في التغريده نصاً: “أحيي أبطالنا من الطواقم الطبية؛ أطباء وممرضين وموظفين وعمال، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحمايتنا والحفاظ على مجتمعاتنا من فيروس كورونا، أشكرهم وأتقدم إليهم بخالص تقديري واحترامي على ما يبذلونه من تضحيات إنسانية وأدعو الله أن يحفظهم من كل مكروه وسوء”.

وجاءت رسالة شيخ الأزهر بالتزامن مع ما يشهده العالم الآن من مواجهة قوية لفيروس كورونا كوفيد-19، وما يقدمه جميع الأطباء في جميع أنحاء العالم من مجهود خرافي خلال هذه المرحلة لمنع انتشاره بين المواطنين وعلاج جميع المصابين بالكثير من المستشفيات.

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ويقدم الجهاز الطبي في العديد من المستشفيات الكثير من التضحيات خلال هذه الفترة، حيث انهم خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الفيروسات ورفع الآلم عنهم، وتقديم الرعاية الطبية الكبيرة لجميع المصابين حتى الشفاء.