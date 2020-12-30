محافظ الدقهلية يعرض جهود إدارة ملف المخلفات على تنسيقية شباب الأحزاب

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الوفد، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء التنسيقية بمحافظة الدقهلية.

واطلع الوفد على عرض تقديمى من المحافظ عن أبرز جهود المحافظة فى مجال البيئة وإدارة المخلفات، كما اصطحب هيثم الشيخ، نائب المحافظ، الوفد فى جولة ميدانية لمتابعة جهود المحافظة فى إزالة المخلفات من منطقة سندوب، وعملية إنشاء أكبر مصنع إدارة وتدوير مخلفات بمصر، والذى من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تم استعراض أبرز الملفات البيئة المتمثلة فى مصنع سماد طلخا، والمدافن الصحية بالمحافظة، وصناديق القمامة الجديدة.

وضم الوفد أحمد فتحى أمين سر لجنة البيئة، وشريف الرفاعى وريهام الشبراوى، عضوا اللجنة بالتنسيقية، وتباحث الوفد حول كيفية تنظيم تعاون مستقبلى فى مجال البيئة مع المحافظة، كما قام المحافظ ونائبه بتوجيه الدعوة إلى أعضاء الوفد، للمشاركة فى افتتاح مصنع تدوير المخلفات بسندوب، المتوقع افتتاحه خلال يناير المقبل.