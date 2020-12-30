جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الوفد، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء التنسيقية بمحافظة الدقهلية.
واطلع الوفد على عرض تقديمى من المحافظ عن أبرز جهود المحافظة فى مجال البيئة وإدارة المخلفات، كما اصطحب هيثم الشيخ، نائب المحافظ، الوفد فى جولة ميدانية لمتابعة جهود المحافظة فى إزالة المخلفات من منطقة سندوب، وعملية إنشاء أكبر مصنع إدارة وتدوير مخلفات بمصر، والذى من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تم استعراض أبرز الملفات البيئة المتمثلة فى مصنع سماد طلخا، والمدافن الصحية بالمحافظة، وصناديق القمامة الجديدة.
وضم الوفد أحمد فتحى أمين سر لجنة البيئة، وشريف الرفاعى وريهام الشبراوى، عضوا اللجنة بالتنسيقية، وتباحث الوفد حول كيفية تنظيم تعاون مستقبلى فى مجال البيئة مع المحافظة، كما قام المحافظ ونائبه بتوجيه الدعوة إلى أعضاء الوفد، للمشاركة فى افتتاح مصنع تدوير المخلفات بسندوب، المتوقع افتتاحه خلال يناير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية يعرض جهود إدارة ملف المخلفات على تنسيقية شباب الأحزاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.