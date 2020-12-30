الداخلية تعلن عن مد فترة تركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 مارس 2021، كموعد نهائى لتركيب الملصق، لكافة المركبات، وذلك إنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية، والتى يأتى ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لإزدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابه لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى.





وتهيب الوزارة، بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى. وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا إستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط. ويتم إستخدام الخدمة على النحو التالى: - تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg. - اختيار خدمات المركبات. - اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى. - سداد رسوم الخدمة المطلوبة. هذا ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.

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