مصر تُعرب عن خالص تعازيها فى ضحايا الزلزال الذى ضرب كرواتيا

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، فى بيان رسمى للخارجية عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال الذى ضرب جمهورية كرواتيا الصديقة، ما أسفر عن وقوع ضحايا فضلاً عن إصابة العديد، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة.





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