شاهد.. وزارة الطيران المدنى تكثف التدابير الاحترازية وعمليات التعقيم

وأصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وفقا لبيان صحفى، تكليفًا إلى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع سقف التدابير الاحترازية وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات السفر والوصول والمرافق العامة بالمطارات المصرية بالإضافة الى توفير جميع المعدات الحديثة التى تعمل على مدار الساعة داخل المطارات بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادى المطارات المصرية، مع توفير فرق ميدانية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم على مدار 24 ساعة بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لوزارة الصحة والسكان باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.
وتشمل عمليات التعقيم جميع البوابات والحواجز والحوائط وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكبارى التحميل وكراسى الانتظار إضافة إلى كاونترات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمنى وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة ودورات المياه.
وشدد وزير الطيران على الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير مطهرات الأيدى والسوائل المعقمة فى نقاط ثابتة مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز داخل الصالات.
وصرح وزير الطيران، بأن جميع المطارات المصرية تلتزم بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولى (ايكاو) فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً على دعم الدولة المصرية الدائم لقطاع الطيران لمواجهة آثار الفيروس وتداعياته على هذا القطاع الحيوى الذى يعد أحد القطاعات المهمة المساهمة فى النمو الاقتصادى المصرى.
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