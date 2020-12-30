عاجل.. السيسى يجتمع بمدبولى ووزيرى الرى والتنمية لبحث تطهير وتبطين الترع

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الرى على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلاً عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعى والصرف الصحى.

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملاً مع المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

كما وجه الرئيس بالتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة فى هذا الإطار بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة، مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها فى توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعى.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى استعرض خلال الاجتماع إجراءات تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وذلك لتحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى كافة الأراضى الزراعية من خلال شبكة الترع والمصارف بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين.

كما عرض وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، جهود قطاع التنمية المحلية الخاص برفع كفاءة محطات مياه الشرب وكذلك محطات الصرف الصحى على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية فى الريف المصرى على مستوى الجمهورية.