سولاف درويش: محطة الضبعة انطلاقة حقيقية للدولة نحو مجال الطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - ثمنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية روس أتوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، مؤكدة أن هذا المشروع انطلاقة حقيقية للدولة نحو مجال الطاقة النووية.





وأضافت درويش - فى بيان اليوم - أن هذا المشروع تأخر كثيرا، وكان عبارة عن محاولات فقط فى الماضى، ولكن الآن وفى عهد الرئيس السيسى دخل حيز التنفيذ، حتى تستفيد مصر من الطاقة النووية، وقريبا سوف تمتلك مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية فى المنطقة. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن محطة الضبعة، صرحٍ جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التى حققها التعاون المصرى الروسى المشترك عبر التاريخ. وأكدت أن المحطة سوف تنشأ على أعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية، التى تدعم عملية التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.

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