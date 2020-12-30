مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب كرواتيا

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 30 ديسمبر الجاري، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جمهورية كرواتيا الصديقة، مما أسفر عن وقوع ضحايا فضلاً عن إصابة العديد، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة.
وتتقدم مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا الأبرياء في كرواتيا، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، معربةً عن تضامنها ووقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب كرواتيا في هذا الحدث الأليم.
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