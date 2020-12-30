هترجع على نفس المركب أو تتعدم.. لماذا رفضت مصر 400 طن بطاطس من الاتحاد الأوروبي؟

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر استقبلت شحنات تقاوي بطاطس بإجمالي بلغ 71 ألف طن من دول الاتحاد الأوروبي؛ ضمن إجراءات الاستعداد للعروة النيلي.
وأكد العطار، إن إجمالي ما تم فحصه بلغ 55 ألف طن، مشيرًا إلى أنه تم رفض 400 طن مخالفين للشروط الحجرية.
وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن الكمية المخالفة تعود على نفس المركب القادمة بها أو يتم إعدامها بشكل فوري، مضيفًا أن مهندسي الحجر الزراعي يقومون بأخذ عينات وفحصها بمعامل مشروع العفن البني التابع للوزارة.
وأشار العطار إلى أن تلك الشحنات للإنتاج المحلي أو معدة للتصدير، مؤكدًا أن مصر صدرت هذا العام من محصول البطاطس ما يقرب من 700 ألف طن، والتي تأتي في المركز الثاني من حيث الكمية المصدرة للخارج.
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