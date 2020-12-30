رئيس الوزراء يتابع اعمال تطوير الطريق الدائرى

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة اعمال تطوير الطريق الدائرى وآخر التطورات به . تشمل أعمال التطوير توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات فى كل اتجاه. ويذكر أن أعمال تطوير الطريق تشمل رفع كفاءة وتوسعة الاعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق . وتطوير خطة إنارة الطريق لمساهمة فى رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

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