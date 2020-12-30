طقس الخميس .. بارد على معظم الأنحاء.. والقاهرة 11 درجة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد ، الخميس ، نهارا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، مائلا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة دافئا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل الى حد الضباب احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 06

بورسعيد 21 14

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الاسماعيلية 23 12

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 11

نخل 20 02

نويبع 24 17

طابا 22 14

كاترين 17 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

ادفو 25 11

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 26 16

ابو رماد 25 17

حلايب 24 18

رأس حدربة 24 18