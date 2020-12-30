نشأت حمدى يكتب: "قاضٍ" جدد شباب البرلمان

يتعامل مع كل التفاصيل كما يتعامل القاضي بروح القانون لا بنصوصه الجامده، قاضٍ شاب اذهل الجميع بمواهبه المتعددة لم يأت إلى مكتبه مختالا فخورا ، بمنصبه الذي يعد أصغر من تقلده ، بل كان للوهلة الاولي متواضعا ومتابعا ومطلعا ومهتما بكافة التفاصيل عازما علي التجديد .

كان الحضور القوي للمستشار محمود فوزي، في اروقة المجلس التشريعي، فارضا نفسه علي الجميع وهو ما وجدته علي وجوه نواب البرلمان الجدد قبل ان ينطقوه بالسنتهم فلم يصرح نائب تصريح عن رؤيته التشريعية الا وكان الشكر للامين العام حاضرا، فالقاضي الشاب لم يكن نجاحه وليد اليوم او الفترة القصيرة التي تولي فيها منصب الأمين العام ، والتي تشهد له بالنجاح الباهر .

ولكن ذلك الرجل الكفء الذي ظهر علي شاشات التلفزيون في عام 2014 كمتحدث رسمي باسم لجنة وضع قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر ، نجح في خطف الانظار اليه بشده وكان محط الانظار وسط توقعات بمولد قيادة جديدة داخل اروقة المجلس التشريعي .

لم يكن دور المستشار محمود فوزي خلال عمل لجنة مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر مقتصرا علي كونه متحدثا باسم اللجنة ، ولكنه كان احد اضلاعها الاساسيين ، وكان صاحب رأي ومشورة ، وهو ما دفع الدكتور علي عبدالعال الذي كان واحد من اهم اعضاء تلك اللجنة قبل رئاسته للبرلمان استدعاء المستشار فوزي للعمل معه في دولاب المجلس التشريعي ، ليثبت انه هو واحد من افضل القانونين من ابناء جيله .

واصل المستشار محمود فوزي نجاحاته داخل مجلس النواب ، بعد تعيينه مستشاراً لرئيس المجلس، وكان حاضرا بقوة في مختلف القضايا الفقهية ، للدرجة التي جعلت الدكتور علي عبدالعال يوجه له الشكر ، داخل قاعة البرلمان للمرة الاولي عندما قال لو وضع في كفة لرجحت كفته بسبب اخلاصه وتفانيه في العمل .

مع تولي المستشار محمود فوزي منصب الامين العام لمجلس النواب ، استطاع فرض بصمته في وقت قصير بعد ان اعاد توزيع الادوار داخل الامانة العامة ، وهو ما جعل البرلمان عبارة عن ماكينة عمل ضخمه تعمل جميع تروسها في وقت واحد بنفس القوة ، التي ابهرت الجميع بادائها المقنع الممتع وظهرت قراراته الحكيمة في بداية ظهور الموجة الاولي ل كورونا حينما عرض علي رئيس البرلمان خطة عودة الجلسات، وهو ما تم بنجاح ليكون مجلس النواب واحد من اولي مؤسسات الدولة التي دبت فيها الحياة بعد انتشار الوباء المخيف .

اقرأ ايضاً: فيديو..أمين النواب: سلمنا 540 نائب كارنية عضوية برلمان 2021..ونشكر جميع قطاعات المجلس علي التعاون المثمر