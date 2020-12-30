نشأت حمدى يكتب: "قاضٍ" جدد شباب البرلمان

يتعامل مع كل التفاصيل كما يتعامل القاضي بروح القانون لا بنصوصه الجامده، قاضٍ شاب اذهل الجميع بمواهبه المتعددة لم يأت إلى مكتبه مختالا فخورا ، بمنصبه الذي يعد أصغر من تقلده ، بل كان للوهلة الاولي متواضعا ومتابعا ومطلعا ومهتما بكافة التفاصيل عازما علي التجديد .
كان الحضور القوي للمستشار محمود فوزي، في اروقة المجلس التشريعي، فارضا نفسه علي الجميع وهو ما وجدته علي وجوه نواب البرلمان الجدد قبل ان ينطقوه بالسنتهم فلم يصرح نائب تصريح عن رؤيته التشريعية الا وكان الشكر للامين العام حاضرا، فالقاضي الشاب لم يكن نجاحه وليد اليوم او الفترة القصيرة التي تولي فيها منصب الأمين العام ، والتي تشهد له بالنجاح الباهر .
ولكن ذلك الرجل الكفء الذي ظهر علي شاشات التلفزيون في عام 2014 كمتحدث رسمي باسم لجنة وضع قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر ، نجح في خطف الانظار اليه بشده وكان محط الانظار وسط توقعات بمولد قيادة جديدة داخل اروقة المجلس التشريعي .
لم يكن دور المستشار محمود فوزي خلال عمل لجنة مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر مقتصرا علي كونه متحدثا باسم اللجنة ، ولكنه كان احد اضلاعها الاساسيين ، وكان صاحب رأي ومشورة ، وهو ما دفع الدكتور علي عبدالعال الذي كان واحد من اهم اعضاء تلك اللجنة قبل رئاسته للبرلمان استدعاء المستشار فوزي للعمل معه في دولاب المجلس التشريعي ، ليثبت انه هو واحد من افضل القانونين من ابناء جيله .
واصل المستشار محمود فوزي نجاحاته داخل مجلس النواب ، بعد تعيينه مستشاراً لرئيس المجلس، وكان حاضرا بقوة في مختلف القضايا الفقهية ، للدرجة التي جعلت الدكتور علي عبدالعال يوجه له الشكر ، داخل قاعة البرلمان للمرة الاولي عندما قال لو وضع في كفة لرجحت كفته بسبب اخلاصه وتفانيه في العمل .
مع تولي المستشار محمود فوزي منصب الامين العام لمجلس النواب ، استطاع فرض بصمته في وقت قصير بعد ان اعاد توزيع الادوار داخل الامانة العامة ، وهو ما جعل البرلمان عبارة عن ماكينة عمل ضخمه تعمل جميع تروسها في وقت واحد بنفس القوة ، التي ابهرت الجميع بادائها المقنع الممتع وظهرت قراراته الحكيمة في بداية ظهور الموجة الاولي ل كورونا حينما عرض علي رئيس البرلمان خطة عودة الجلسات، وهو ما تم بنجاح ليكون مجلس النواب واحد من اولي مؤسسات الدولة التي دبت فيها الحياة بعد انتشار الوباء المخيف .
اقرأ ايضاً: فيديو..أمين النواب: سلمنا 540 نائب كارنية عضوية برلمان 2021..ونشكر جميع قطاعات المجلس علي التعاون المثمر
ما جعلني اكتب تلك المقدمة الطويلة ، هو انتهاء الامانة العامة لمجلس النواب من اعمال استقبال النواب الجدد أمس ونجاحها في تنظيم الحدث بشكل مبهر خاصة ان الامين العام جعل كل ركن من أركان المبنى العتيق ، يتجدد ، ويتألق ، بلمسات فنية وادارية رائعة وذلك من خلال الحسابات المتقنة لجميع الخطوات التي لم تترك شئ للصدفة ،وعدم ترك هفوة واحدة تعكر صفو حفل الاستقبال .
فوجدت البهو الفرعوني الذي يحاكي تاريخ مصر العريق يظهر بصورة تسر الناظرين ، وكذلك جميع اروقة المجلس، ليليق ذلك التنظيم بحجم الحدث الكبير، الذي اثبت من خلاله الأمين العام الهمام انه حقا قائد اوركسترا الابداع .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشأت حمدى يكتب: "قاضٍ" جدد شباب البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.