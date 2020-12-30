تدهور الحالة الصحية للفنانة ايمان السيد بعد إصابتها بفيروس كورونا

الفنانة ايمان السيد، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى تدهور حالتها الصحية بعدما تمكن فيروس كورونا منها.

أكدت إيمان السيد، أن فيروس كورونا لن يترك جسدها كما كانت من قبل، لافتة إلى تضرر رئتها بصورة كبيرة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، الأمر الذي كان من شأنه زيادة التساؤلات حول تطورات حالتها الصحية.

التطورات الصحية للفنانة إيمان السيد



عربت الفنانة إيمان سيد، عن إستيائها الشديد من حالة السخرية من فيروس كورونا المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تجربتها مع الفيروس اللعين.

كتبت "سيد"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسه تعبانة وماستردتش صحتي".

ظهرت الفنانة ايمان السيد في آخر أعمالها من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي، وبطولة ياسمين عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، ‏وبدرية طلبة‎.‎

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الجدير بالذكر، أن ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا من جديد خلال اليومين الماضيين، وكذلك ارتفعت حصيلة إصابات نجوم الفن ومن بينهم الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي، وايناس الدغيدي، وامير كرارة، والفنان أبو، وجومانا مراد.

