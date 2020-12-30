رسميًا.. اتحاد الكرة يُقرر استمرار "الفار" لهذا السبب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تقنية الفيديو المساعد "فار" في الدوري الممتاز بعد ضغوطات الأندية وذلك بعد أن قرر الاتحاد إلغاء "الفار" بسبب التكلفة المالية ومطالبة الأندية بالمساعدة ودفع كل نادي مبلغ.

ومن جهة أخري صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم في مصر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه قرر إلغاء الشعار الخاص بالدوري المصري، والكرة الخاصة بالبطولة، لأنها ليست من اختصاص اتحاد الكرة.

وقال أحمد مجاهد خلال تصريحات إذاعية اليوم: " سنلغي استخدام الشعار والكرة الموحدة للدوري لأنهما من صميم عمل رابطة الأندية وهي التي ستقوم باختيار الكرة وتحديد شروط التعاقد عليها واختيار شعار الدوري أيضا وذلك عقب تشكيلها، وسيستمر استخدام الكرة الحالية حتى نهاية تشكيل الرابطة".

وعن هجوم شوبير عليه قال: " ربما يكون شوبير قد اتخذ هذ الموقف، لأنه عندما دخل لاتحاد الكرة كنائب، كان يريد معاملته مثل هاني أبوريد رئيس الاتحاد".

الجدير بالذكر قال أحمد مجاهد، فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى محمد شبانة "سوف نناقش تقنية الفار ونواقصها ولا صحة لما يتردد عن إلغائها، وسوف نناقش مع الأندية كيف تساهم فى التكاليف، خاصة أن العقد لم يوقع بين اتحاد الكرة والشركة المكلفة بتطبيق تقنية الفار، وكان يصرف لها أموالا من الجبلاية من اللجنة السابقة بدون توقيع عقد".

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية "حتى لو لم نصل لاتفاق مع الشركة الحالية هناك شركات كثيرة واتحاد الكرة يستطيع التعاقد مع شركة كبيرة لأنه اتحاد كبير، واللجنة السابقة لم تتعاقد على تقنية خط المرمى مثلما حدث فى واقعة مباراة الطلائع وغزل المحلة".

