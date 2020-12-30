نقيب الأشراف: احتفال المصريين بأعياد الميلاد للتأكيدعلى وحدة الصف

قدم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط منت الطوائف "الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية" في مصر والعالم، بعيد الميلاد المجيد.
وقال نقيب السادة الأشراف، إن أعياد الإخوة الأقباط مناسبة يحتفل بها المصريون للتأكيد على وحدة الصف والنسيج الوطني الواحد، مشددا على أن الأعياد تقوي روح المودة والترابط والتآلف فيما بيننا.
ودعا نقيب السادة الأشراف، جموع المصريين إلى استغلال تلك المناسبات لتوحيد الصف، وإظهار المودة والمحبة، والتأكيد على أن الوطن لجميع أبنائه دون تمييز في اللون أو الدين أو العِرق.
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ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها، ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء، ويرد كيد أعداء الوطن في نحورهم.
وكان نقيب الأشراف، السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، قد قدم التهنئة الشعب العماني قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ 50 للبلاد، الذي يوافق الـ 18 نوفمبر من كل عام.
وأعرب نقيب الأشراف، عن تقديره لدولة عمان الشقيقة وسلطانها هيثم بن طارق، مقدمًا لهم أصدق التهاني وأطيب التمنيات لحكومة وشعب سلطنة عمان.
وتمنى وكيل أول مجلس النواب، لسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار والرقي فى المستقبل، مشيدًا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والسلطنة، مؤكدا أنها ضاربة في عُمق التاريخ.
وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن هناك علاقات وصلة وطيدة بين الشعبين المصري والعماني، ويسعيان دوما إلى تعزيزها من خلال المساندة والمشاركة في كافة المناسبات التى تمر على البلدين في إطار الحب والترابط بين الأخوة فى الوطن العربي.
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