نقيب الأشراف: احتفال المصريين بأعياد الميلاد للتأكيدعلى وحدة الصف

قدم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط منت الطوائف "الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية" في مصر والعالم، بعيد الميلاد المجيد.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن أعياد الإخوة الأقباط مناسبة يحتفل بها المصريون للتأكيد على وحدة الصف والنسيج الوطني الواحد، مشددا على أن الأعياد تقوي روح المودة والترابط والتآلف فيما بيننا.

ودعا نقيب السادة الأشراف، جموع المصريين إلى استغلال تلك المناسبات لتوحيد الصف، وإظهار المودة والمحبة، والتأكيد على أن الوطن لجميع أبنائه دون تمييز في اللون أو الدين أو العِرق.

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ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها، ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء، ويرد كيد أعداء الوطن في نحورهم.