صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ يسرا اللوزي وسوسن بدر بعد تعرضهما للتنمر

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة خاصة لكلًا من سوسن بدر ويسرا اللوزي، بعد حالة التنمر القاسية التي تعرض لها الثنائي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب عبدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "بمناسبة السنة الجديدة اللي بتمناها سعيدة وبهية يابهية..إلى حبايب قلبي وروحي وعينيا #سوسن_بدر ، #يسرا_اللوزي الرائعات المُهذبات المُحترمات..الوولف أبوخليفة وياسين دول مالهمش قيمة".

وتابع: "وخسارة فيهم الشتيمة، عايزين يتشهروا وإتشهروا فعلاً بإنهم مِش بني آدمين ومش محسوبين عالرجالة،وما أقذرها شهرة يازبالة..وهذا بلاغ لإدارة مكافحة الكلاب الضالة".

وكانت قد تعرضت يسرا اللوزي إلى حالة من التنمر القاسية من قبل أحد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث لقبها المتابع بـ "أم الطرشة" لترد عليها الفنانةن يسرا اللوزي وتعطي درسًا هامًا لكلًا من تسول له نفسه التنمر على الصم.

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الجدير بالذكر، أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها فعادة ما يظهر على الوسط العديد من حالات التنمر القاسية على الفنانين، حيث نال مؤخرًا أبناء الفنانين من تلك السلسلة السخيفة.

