فيديو.. رفعت شكيب لـ دوت الخليج: التركيبة السياسية بالبرلمان متنوعة.. وندعم قرارات الحكومة للنهوض بالبلد

قال النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، إن التركيبة السياسية لمجلس النواب متنوعة، حيث يضم مجموعة من ممثل الأحزاب، ونأمل إيجاد توافق كبير فى المجلس.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، ندعم قرارت الحكومة للنهوض بالبلد، ونتمنى أن يكون هناك العديد من المشاريع القومية للتنمية والاصلاح.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيبنى العديد من الملفات المهمة فى مجلس النواب، فى مقدمتها مسألة النيل والمياه، بالإضافة إلى الصحة والتعليم، وأشار إلى أن الطرق والكبارى الذى تقدمها الدولة بقوة من معالم مصر الحديثة.



واستقبل مجلس النواب، أمس، أعضاء البرلمان المنتخبون على المقاعد الفردية، على مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.