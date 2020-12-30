بهذه الطريقة..الجمهور يساند يسرا اللوزي ضد المتنمرين

يسرا اللوزي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع بداية اليوم الأربعاء، لتحتل المرتبة الأولى على عرش "التريند"، وذلك بعدما خرجت لتدافع عن طفلتها بعدما وصفها أحد المتابعين بـ "الطرشة".

بدأت القصة حينما نشرت يسرا اللوزي صور من ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وحديثها عن مبادرة لدعم الأطفال المصابين بالصمم.

تنمر أحد المتابعين على كونها أم لطفلة مصابة بالصمم، وبعد رد يسرا المطول على ذلك المتابع الذي حذف حسابه لاحقا، انهالت التعليقات الداعمة لها والمشيدة برقيها ونضجها في مواجهة التنمر.

دوت الخليج رصدت عدد من التعليقات المساندة للفنانة يسرا اللوزي والتي جاءت على النحو التالي: "انتي ودليله فخر النه كلنه..انا بنتي انولدت بفقد السمع ودايما اتابعك واخد نصائح من حضرتك..وبندعيلك وبندعي لكل طفل ضعيف السمع..ما عليك من كلام الهمج".

وعلقت آخرى، قائلة: "انتي جميلة في كل حاجة حتى في ردك على قلة الادب وقلة الذوق والاخلاق..متزعليش الدنيا مليانة بناس فيها كمية حقد وكره وقلة ذوق.. ربنا يباركلك فيها ويخليهالك وتشوفيها احسن واحدة في الدنيا".

كانت قد، أشارت الفنانة يسرا اللوزي، إلى أنها تعرضت لحالات عديدة من التنمر بسبب زيادة وزنها بسبب الحمل، الأمر الذي كان من شأنه زيادة غضبها وطرحها للكثير من التساؤلات حول الموقف الذي مرت به.

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أوضحت اللوزي، خلال لقائها في برنامج معكم، أنها تلقت العديد من المضايقات التي كانت بسبب وزنها الزائد بعد إنجابها لطلفتها الصغيرة "نادية"، لافتة إلى أنها لن تتوقع ذلك على الإطلاق وخاصة لانها كانت تشارك الجمهور العديد من الفيديوهات أثناء حملها، قائلة: "استغربت لما لقيتهم بيقولوا اني تخنت اوي مع اني كنت بنزل فيديوهات وانا حامل ولما قربت اولد.. فطبيعي انا تخنت تأثير من الحمل والولادة".