تعرف على وجهة تريزيجيه المقبلة بعد اقترابه من الرحيل عن أستون فيلا

بات استمرار لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي في محل شك كبير، وأصبح مغادرته من صفوف الفريق قريبًا للغاية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة“Sporx” التركية عن مفاجأة كبيرة وأن نادي جالطة سراي يتوي بشكل كبير لضم النجم المصري تريزيجيه، والدخول بقوة في مفاوضات خلال الميركاتو الشتوي.

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ويأتي رغبة جالطة سراء أحد أندية القمة في تركيا لضم اللاعب المصري، بسبب خوض تريزيجيه تجربه سابقة في الدوري التركي مع نادي قاسم باشا قبل أن يرحل صيف عام 2019 إلى أستون فيلا مقابل 10 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة التركية أن مسؤولي جالطة سراء يجهزون لإحضار عرض كبير من أجل إغراء النادي الإنجليزي للموافقة على رحيل الجناح المصري على سبيل الإعارة لموسم ونصف، من تواجد وضع خيار الشراء النهائي بعد انتهاء هذه الفترة.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه يواجه العديد من الانتقادات بسبب عدم نجاحه في تسجيل أي هدف، خلال جميع مباريات فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل تعرضه للإصابة، وإضاعته للفرص السهلة للتهديف.

شبكة إنجليزية: "تريزيجيه يغادر أستون فيلا.. وهذه وجهته المقبلة

وقالت شبكة “HITC” البريطانية في تقرير صحفي لها صباح اليوم أن محمود حسن تريزيجيه يعد من ضمن أبرز المرشحين للرحيل عن أستون فيلا خلال الفترة المقبلة.

وأبرزت الشبكة الإخبارية عن الثلاثي الأقرب للرحيل من الفريق وهم: هنري لانسبري وفريدريك جولبر، ومحمود تريزيجيه

وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه مرشح بقوة للرحيل عن صفوف الفيلانز، وذلك رغم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق إلا أنه جاء تألق الجناح أنور الغازي وتسجليه لهدفين في مباراة فريقه الأخيرة ، جعل مسئولي أستون فيلا يفكرون بجدية في رحيل اللاعب والاستفادة بالمقابل المادي.

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وأتمت الصحيفة : أن صبر دين سميث المدير الفني للفريق يشعر بالاحباط من مستوى تريزيجيه، بعد أن وضعه في التشكيلة الأساسية، ولكنه لم يقدم جديد وفشل في إحراز الأهداف او صناعتها بشكل مؤثر، والتي كلفت الفريق خسارة نقاط.

وأختتم التقرير: أن تريزيجيه في حالة رحيله من فريقه الحالي سوف تكون وجهته المقبلة في الدوري الإنجليزي أيضًا ولن يغادر البريميرليج.

وشارك النجم المصري في جميع مباريات فريقه بالبيريميرليج هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة، لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف، وهو ما جعله يتعرض لموجة من الانتقادات بسبب إضاعته للفرص السهلة للتهديف.