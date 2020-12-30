بعد تعرضها للتنمر..منى الشاذلي تدعم يسرا اللوزي

دعمت الاعلامية منى الشاذلي، الفنانة يسرا اللوزي بعد تعرضها لواقعة التنمر القاسية، ودفاعها عن ابنتها بطريقتها الراقية التي خطفت الأضواء على مدار الساعات القليلة الماضية.

كتبت منى الشاذلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "يسرا اللوزي بالنسبة لي جميلة الجميلات..بقلبها واخلاقها وامومتها ووعيها ورقيها..والاهم انها بتلهم الآخرين بإيجابياتها تجاه اسرتها ومجتمعها ونفسها..للمرة المليون .. بحبك يا يسرا".

يسرا اللوزي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع بداية اليوم الأربعاء، لتحتل المرتبة الأولى على عرش "التريند"، وذلك بعدما خرجت لتدافع عن طفلتها بعدما وصفها أحد المتابعين بـ "الطرشة".

بدأت القصة حينما نشرت يسرا اللوزي صور من ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وحديثها عن مبادرة لدعم الأطفال المصابين بالصمم.

تنمر أحد المتابعين على كونها أم لطفلة مصابة بالصمم، وبعد رد يسرا المطول على ذلك المتابع الذي حذف حسابه لاحقا، انهالت التعليقات الداعمة لها والمشيدة برقيها ونضجها في مواجهة التنمر.

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الجدير بالذكر، أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها فعادة ما يظهر على الوسط العديد من حالات التنمر القاسية على الفنانين، حيث نال مؤخرًا أبناء الفنانين من تلك السلسلة السخبفة.

