أوباما يفضح فشل اللجنة الفنية بالزمالك "صورة"

وكشف أوباما أن اليوم كان الموعد رقم "10" الذي يتم الإتفاق عليه بينه وبين اللجنة الفنية لحسم أمر تجديد تعاقده، ويتم إلغاءه.

أعرب يوسف "أوباما" لاعب نادي الزمالك عن غضبه تجاه ما يحدث من اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بخصوص الجلسة المقرر عقدها لتجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

شيكابالا يضع شرط للتجديد



تشهد إدارة الكرة بنادى الزمالك خلال الساعات المقبلة اجتماعا لتجديد عقود الثلاثى فرجانى ساسى ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق بعد توفير مقدم التعاقد للاعبين الثلاثة، وسيتم الإعلان الرسمى عن تجديد تعاقد الثلاثى قبل مواجهة انبى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من الدورى.

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وابدى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق رغبته على التجديد للزمالك لمدة موسمين دون أى شروط مالية مؤكدا بقاءه داخل الزمالك مع ثقته فى تقديره ماليا، خاصة أنه كان يحصل على عقد مادى زهيد عند عودته من الاحتراف فى سبورتنج لشبونة البرتغالى.

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