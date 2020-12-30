عبدالعليم داود يطالب الخارجية بالتدخل الفورى للافراج عن 28 صياد محتجزين في تونس

طالب الكاتب الصحفي محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب ووكيل مجلس الشعب السابق وزارة الخارجية المصرية، بضرورة التحرك لانقاذ الصيادين المصريين أبناء قرى برج مغيزل والجزيرة الخضراء والسكري وابوخشبة بمطوبس كفرالشيخ، والمحتجزين في دولة تونس، والذين تم احتجازهم أثناء قيامهم بالصيد داخل حدود البحر الأبيض المتوسط.

كما طالب داود بضرورة تقنين أوضاع الصيادين والحفاظ عليهم من أى خطر يهدد مستقبلهم وحياتهم المعيشية والوظيفية؛ لأن مهنة الصيد هي مصدر رزقهم الوحيد.

يذكر أن قوات حرس الحدود التونسية، قد القت القبض على أطقم مركبين للصيد يحملان الجنسية المصرية وهما طاقم مركب "كريم وعلي"، وهم: أحمد أحمد حسن علي الشوكي، وأبو النجا محمد أبواليزيد عابد، وأيمن محمد محمد جمعه عرفه، وحسن أحمد محلاوي الشامي، وهيثم أحمد إسماعيل الصباغ، وثابت أحمد أحمد حماده، وعبده سعد عوض حسن عرفه، ومحمد سلامه إبراهيم محمد، وفتح الله محمد محمد عبدالفتاح مرعي، ومجدى عبدالرحيم عبد اللطيف الاذلي، ومحمد علي عبدالفتاح الشرقاوي، وطاقم مركب "حسن وحمادة"، وأحمد أحمد محمد الديب، ومحمد عبدالفتاح عبد الواحد عرفه، ومحمد أحمد محمد المسمارى، وحسن جمعه محمد شحاته وعلى الغريب حسن السمار، ومحمد سامى حسن السمار، وهشام سامى حسن السمار، وتامر محمد حسن السمار، والسيد بدوى علي السما،ر ومحمد حسن على السمار، وكاظم مصطفى عبد الواحد أبو السعود، ومصطفى مصطفى عبدالواحد أبو السعود، ورمضان أحمد سيد أحمد الجزار، وأحمد سعيد محمد حجازى، ومحمد سعيد سعيد الشهيه، وعبدالعزيز مصطفى عبد العزيز محمد.

الجدير بالذكر، أن وزارة الخارجية قد أفادت بأن مجموع الصيادين المصريين، الذين كانوا على متن مركب الصيد المصري، الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية، بحالة صيد غير مشروع، يتمتعون بصحة جيدة للغاية، لأنهم متواجدين بالمركب داخل الميناء، وجاري التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.