الهجرة تعلن عن جدولة جديدة لمواعيد سفر المصريين للكويت والعالقين بالإمارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن جدولة رحلات المصريين المسافرين إلى دولة الكويت، عقب إعادة فتح الطيران الكويتى يوم 2 يناير، بحسب ما قررت السلطات الكويتية.





وكشفت وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، عن أنه تم تحديد مواعيد سفر جديدة لدولة الكويت للمصريين العالقين بالإمارات، مشيرة إلى أن الشركات قد أخطرت نحو أكثر من 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنه سيتم نشر الجدول الخاص بالمواعيد الجديدة الخاصة بالمصريين العالقين بالإمارات، ومن لم يجد رحلته مدرجة بالجدول فعليه التواصل بالخط الساخن الذى خصصته وزارة السياحة لتلقى استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، عبر رقم "1965"، ويقوم بإبلاغ اسمه "ثلاثى"، وَمسؤول الشركة التى حجز بها، ورقَم جواز سفره، وتاريخ سفره القديم، وسوف يتم العمل على تحديد موعد جديد للسفر.

ومن جهته، قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن هناك دورا وطنيا على الشركات لتسهيل الإجراءات للمصريين العالقين بالخارج، وحل أى مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات، مشيدا بجهود التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى التواصل بين الشركات وللتيسير على المصريين العالقين فى طريقهم للكويت.

وفى السياق ذاته، طالبت وزيرة الهجرة، المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، والتعاون لعبور هذه الأزمة الطارئة، واحترام القوانين والقواعد المطبقة فى الدول المضيفة، حتى فتح الأجواء مجددا.

ومن جانبه، أوضح اللواء مازن فهمى مساعد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن إعادة جدولة الرحلات جاءت عقب بالتنسيق بين جهود وزارة الهجرة، ووزارة السياحة والآثار، تنفيذًا لتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لحل مشكلات المصريين العالقين، ومخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج، الوارد أسماؤها فى شكاوى المواطنين بالخارج، لترتيب تولى تلك الشركات تفويج وتنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت.