صور.. العدل تحدد 3 أسعار لعقود التوثيق بالشهر العقارى بالوثائق المؤمنة

جدة - نرمين السيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، 3 قرارات وزارية بشأن زيادة أسعار نماذج التوثيق بمكاتب الشهر العقارى، والأندية وإشهار عقود بيع العقارات، بعد استبدالها بنماذج مؤمنة 100% يصعب تزويرها أو التلاعب فيها.





وتضمن القرار الوزارة الأول رقم 9396 لسنة 2020، فهو يخص التوثيق داخل مكاتب الشهر العقارى العادية، وذلك بتحديد مبلغ قدره 10 جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

وكانت النماذج العادية تباع داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، بمبلغ 5 جنيهات فقط، ولكن قابلة للتزوير وعندما اتخذت الدولة قرار استبدالها بنماذج جديدة مؤمنة تم تحديد سعرها بنحو 10 جنيهات.

وتضمن القرار الوزارى الثانى رقم 9398 لسنة 2020، فهو يخص التوثيق داخل الأندية، وذلك بتحديد مبلغ 20 جنيه مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق المؤمنة المستخدمة فى مأموريات ومكاتب وفروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتى تعمل بمقار الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب فى الجمهورية مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

وكانت النماذج العادية تباع داخل مكاتب التوثيق الواقعة بالأندية، بمبلغ 10 جنيهات فقط ولكن قابلة لتزوير وعندما اتخذت الدولة قرار استبدالها بنماذج جديدة مؤمنة تم تحديد سعرها بنحو 20 جنيهات.

فيما تضمن القرار الوزارى الثالث رقم 9397 لسنة 2020، وهو يخص اشهار عقود بيع العقارات المشهرة "العقد الأزرق" بتحديد ثمن بيع النماذج المصدرة عن مراكز الوثائق المؤمنة المعهدة لكتابة المحررات واجبه الشهر بمبلغ 150 جنيها للورقة الواحدة، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

وكانت النماذج العادية تباع داخل مكاتب الشهر العقارى، بمبلغ 100 جنيه فقط ولكن قابلة لتزوير وعندما اتخذت الدولة قرار استبدالها بنماذج جديدة مؤمنة تم تحديد سعرها بنحو 150 جنيه.